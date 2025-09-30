Atacantul kosovar a a ajuns la Rapid în 2013. A fascinat în Giulești, dar a plecat după un singur an pentru 5 milioane de euro la Sparta Praga. Giuleștenii îl cumpăraseră de la FC Ballkani pentru 1,35 milioane de euro.



Lovitura pregătită de Rapid: ”Am avut o discuție”



Victor Angelescu a mărturisit că a încercat să negocieze o eventuală revenire a lui Rrahmani la Rapid, doar că în cele din urmă discuțiile au picat după ce cehii au decis că vor să-l păstreze pe fotbalist.



Kosovarul, cotat în prezent la 8 milioane de euro, a bifat 29 de apariții pentru echipa din ”Grant”, a reușit să marcheze 18 goluri, dar și să paseze decisiv în șase situații diferite.



”Eu, personal, mi-am dorit să încerc, pentru că nimeni, logic, nu credea că se poate. Am avut o discuție, la începutul sezonului, cu impresarul lui și cu Albion, dar nu s-a materializat și ați văzut ce a fost.



S-a schimbat antrenorul, iar acesta și l-a dorit. Agentul mi-a spus că va rămâne acolo, pentru că e un jucător-proiect pentru Sparta Praga. Antrenorul se bazează pe el și se vede, are foarte multe goluri”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.



Pentru Rapid urmează meciul cu Farul Constanța de sâmbătă seară, de la ora 20:30, din etapa #12 din sezonul regulat al SuperLigii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

