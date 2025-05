Parizienii, conduși de Luis Enrique, au oferit o prestație solidă pe Parc des Princes, în ciuda unui început dominat de "tunari".



Englezii au ratat ocazii importante în primele minute, prin Rice, Martinelli și Odegaard, fiind blocați de un Donnarumma în formă excelentă. PSG a deschis scorul în minutul 27 printr-un voleu spectaculos al lui Fabian Ruiz, iar în repriza a doua Hakimi a dublat avantajul după o fază creată de Dembele.



Presa din Anglia a "explodat" după PSG - Arsenal 2-1: "Inimă frântă" / "Vis spulberat"



Raya a evitat un scor mai dur, parând un penalty executat de Vitinha. Arsenal a replicat târziu prin Bukayo Saka, care a stabilit scorul final și a stabilit un record personal de goluri într-un sezon european (6).



Presa engleză a reacționat prompt după eliminare. The Sun a titrat „Inimă frântă”, în timp ce The Guardian a notat că Ruiz și Hakimi au „spulberat visul” londonezilor. The Telegraph a subliniat că PSG s-a calificat „cu ușurință”.



Telegraph: „Arsenal nu reușește să se impună, iar Paris St-Germain avansează cu ușurință în finala Ligii Campionilor.”



The Guardian: „Ruiz și Hakimi spulberă visul Ligii Campionilor al oaspeților și duc PSG în finală.”



The Sun: „Inimă frântă. Arsenal eliminată din Liga Campionilor, parizienii pedepsind echipa lui Arteta pentru ocaziile ratate.”



Finala dintre PSG și Inter Milano va avea loc pe 31 mai, la Munchen.