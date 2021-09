Pogba și-a schimbat look-ul înaintea duelului cu Villarreal din Champions League! Cum a apărut mijlocașul 

Reeditarea finalei Europa League se joacă miercuri, de la ora 22:00. Unul dintre fotbaliștii care a atras deja atenția asupra acestui meci este Paul Pogba. Mijlocașul francez își va etala noua freză în timpul meciului.

Cunoscut pentru extravaganțele lookului său, Pogba a ales o frizură unică. El s-a vopsit în cap în culorile galben și albastru, specifice adversarei. De asemenea, părul lui a fost legat în dreaduri.

Manchester United, perioadă de transferuri de vis

Fosta campioană a Angliei a reușit să îi transfere pe Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho și Raphael Varane, completând o vară de vis. Cel din urmă a explicat de ce a ales să meargă la clubul din Albion.

”M-am gândit mult la asta. Nu a fost o decizie făcută peste noapte. Am vrut să plec de la Real Madrid, mai mult ca sigur, dar am vrut să plec pe termeni buni. Am vrut să încerc să experimentez şi alte lucruri şi emoţii la alt club.

Pur şi simplu am vrut ceva diferit. Am ştiut că Premier League e un campionat de top şi am văzut asta de când am venit”, a declarat Varane.