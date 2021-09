Bonucci reunoaște totul după plecarea lui Ronaldo de la Juve: „Am început să credem că e suficient pentru a câștiga!”

După trei ani petrecuți în tricoul „Bătrânei Doamne”, Ronaldo s-a despărțit de echipa din Serie A și a semnat cu Manchester United. Sezonul trecut a fost unul slab pentru Juventus, care a fost eliminată de Porto din Champions League și a încheiat pe locul 4 în campionat.

Superstarul portughez a fost învinuit pentru sezonul ratat al lui Juventus, mai ales pentru eliminarea din Champions League, după ce șefii echipei l-au transferat în special din acest considerent, date fiind cifrele sale incredibile din cea mai importantă competiție. Situația a dus la o răceală între Ronaldo și conducere, după cum anunța presa din Italia.

„Am început să credem asta!”

La două luni de la plecarea de la Juventus, Leonardo Bonucci a vorbit despre impactul pe care l-a avut Ronaldo la echipă, dezvăluind că, pe de o parte, portughezul a făcut 'rău' în rândul vestiarului. Într-un interviu pentru The Athletic, Bonucci nu și-a mușcat limba când a vorbit despre câștigătorul a cinci Baloane de Aur.

„Prezența lui Cristiano ne-a influențat mult. Doar să ne antrenăm cu el ne oferea ceva în plus, însă în mod inconștient, jucătorii au început să creadă că doar prezența lui era suficientă pentru a câștiga meciuri.

Am început să rămânem în urmă cu treaba noastră de zi cu zi, sacrificiul, dorința de a fi la rând cu coechipierul tău. În ultimii ani, cred că se poate observa asta.

Dădeam ca și făcut că dacă îi pasam lui Cristiano, ne-ar fi câștigat meciul. Însă Cristiano avea nevoie de echipă așa cum aveam și noi nevoie de el. Trebuia să existe un echilibru.

Sezonul trecut am încheiat pe locul patru și am câștigat Cupa Italiei pentru că am fost din nou o echipă. Dacă ai fi aruncat o bucată de lemn în vestiar înainte de întâlnirile alea, ar fi luat foc, așa era tensiunea”, a dezvăluit campionul european.

„Visam să fiu antrenat de Guardiola!”

Fundașul a vorbit și despre momentele în care a fost aproape să semneze cu Manchester City, însă fără ca transferul să se concretizeze.

„Visam să fiu antrenat de Guardiola. Cel mai aproape am fost în 2016, când aproape am semnat cu City. Lipseau câteva detalii și la final Juventus s-a decis să nu vândă. Apoi, când am plecat la Milan, aș fi putut semna cu City însă au apărut alte circumstanțe și îmi dădusem cuvântul față de Milan.

Anul trecut am vorbit din nou cu Pep, pentru că voia să mă transfer, însă i-am zis: 'Juventus este casa mea, sunt fericit aici'”, a explicat Bonucci.