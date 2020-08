Petrescu, pe MODUL PANICA dupa calificarea cu Floriana: "A fost foarte greu! N-avem jucatori, avem mari probleme. Nu inteleg multe lucruri"

Dan Petrescu n-are timp sa se bucure pentru calificarea in turul 2 preliminar al Champions League.

Super Dan a avut emotii in Malta. Petrescu asteapta sa-l aiba in echipa de start cu Dinamo Zagreb pe Damjan Djokovic si spera sa-l poata folosi si pe Debeljuh, fotbalistul abia transferat de la Hermannstadt.

"A fost un meci foarte greu. Floriana e o echipa foarte agresiva, cu multi sud-americani si un antrenor italian care organizeaza foarte bine echipa. Au jucat agresiv, ofensiv, n-a fost usor, a fost foarte greu. Daca spun eu ca Dinamo Zagreb e echipa buna, pe urma iar... Mai bine s-o spuna presa. Cand joci cu Floriana, toata presiunea e pe CFR Cluj. La Dinamo Zagreb cu CFR, presiunea mai mare e la ei. Au buget extraordinar de mare. Noi ne dorim foarte mult, avem nevoie de jucatori. Azi am fost la limita, am avut 4 jucatori U21. In trecut nu-i foloseam deloc. Toti jucatorii de la mijloc ne-au lipsit, Omrani nu va fi nici cu Dinamo Zagreb.

Ne-a fost foarte greu astazi. Djokovic va juca cu Clinceni, a avut doua teste negative. Daca joaca cu Clinceni, e posibil sa joace si cu Zagreb. In atac suferim cel mai mult. Il avem pe Rondon, e singurul pe care-l avem la ora asta. Balgradean a fost o surpriza placuta. Imi era frica, n-a aparut de foarte mult timp. Era singurul care putea sa apere, ma bucur ca a aparat bine. A iesit pe centrari, a dat siguranta, se vede ca are experienta si ca e un portar valoros. Sunt multe lucruri pe care nu le inteleg. De ce avem 3 schimbari si 6 jucatori pe banca? Nu inteleg! Ar trebui sa avem 10 jucatori pe banca, asa ca in Champions League. Nu inteleg de ce am jucat pe sintetic azi, cand maltezii aveau un teren de iarba", a spus Petrescu la Digisport.