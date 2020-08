BREAKING NEWS | CFR Cluj, BLOCATA in Romania! Echipa lui Dan Petrescu nu poate parasi tara si risca sa piarda meciul cu Floriana din Champions League la masa verde!

CFR Cluj a avut parte de o surpriza extrem de neplacuta cu doar cateva ore inainte de a pleca spre Malta, pentru meciul cu Floriana.

CFR Cluj risca sa piarda la masa verde primul meci din calificarile Champions League, cu Floriana, din cauza unor restrictii de ultima ora anuntate de autoritatile din Romaniei.

Campioana Ligii 1 este programata sa evolueze miercuri, de la ora 22:00, in Malta, in turul 1 al preliminariilor Champions League.

Echipa lui Dan Petrescu trebuia sa decoleze in aceasta dimineata spre Malta, insa potrivit Gazetei, zborurile catre aceasta destinatie au fost blocate! Clujenii au ramas momentan in tara si atat timp cat actuala restrictie ramane in viguare cursa nu poate fi efectuata.

Malta se afla pe lista putinelor tari europene care au restrictionat toate zborurile economice dinspre Romania.

Potrivit sursei citate, oficialii echipei din Gruia se vor adresa in orele urmatoarea Ministerului Afacerilor de Interne, in incercarea disperata de a obtine aprobarea pentru un zbor spre Malta.

Zborul CFR-ului era programat in aceasta dimineata la ora 11. In cazul in care nu vor reusi sa faca deplasarea, implicit vor pierde cu 3-0 la masa verde si vor parasi Champions League fara macar sa isi joace sansele pe teren.