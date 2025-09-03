Specialiștii de la Opta au dezvăluit cum va arăta, în viziunea lor, ierarhia din Champions League, faza ligii, ediția 2025-2026.

Campioana en-titre a Europei este Paris Saint-Germain, dar abia a prins Top 5 favorite.

Marea favorită la locul 1 după faza ligii este în această ediție, conform Opta, Liverpool!

De altfel, echipele din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO, domină Top 5 favorite, unde se mai regăsesc, în afară de ”cormorani”, Arsenal, Manchester City și Chelsea.

Clasamentul final din Champions League 2025-2026, faza ligii conform Opta: unde se situează echipele românilor



1: Liverpool

2: Arsenal

3: Manchester City

4: Chelsea

5: PSG

6: FC Barcelona

7: Real Madrid

8: Inter Milano (Cristian Chivu)





9: Bayern Munchen

10: Newcastle

11: Tottenham (Radu Drăgușin)

12: Benfica Lisabona

13: Napoli

14: Borussia Dortmund

15: Juventus Torino

16: Sporting Lisabona

17: Villarreal

18: Atalanta

19: Club Brugge

20: Atletico Madrid

21: AS Monaco

22: Bayer Leverkusen

23: Athletic Bilbao

24: Royale Union Saint-Gilloise (Raul Florucz)





25: Olympiacos Pireu

26: PSV Eindhoven (Dennis Man)

27: Galatasaray Istanbul

28: Eintracht Frankfurt

29: FC Copenhaga

30: Pafos (Vlad Dragomir)

31: Olympique Marseille

32: Ajax Amsterdam

33: Slavia Praga

34: Bodo/Glimt

35: Qarabag

36: Kairat Almaty

