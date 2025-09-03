Specialiștii de la Opta au dezvăluit cum va arăta, în viziunea lor, ierarhia din Champions League, faza ligii, ediția 2025-2026.
Campioana en-titre a Europei este Paris Saint-Germain, dar abia a prins Top 5 favorite.
Marea favorită la locul 1 după faza ligii este în această ediție, conform Opta, Liverpool!
De altfel, echipele din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO, domină Top 5 favorite, unde se mai regăsesc, în afară de ”cormorani”, Arsenal, Manchester City și Chelsea.
Clasamentul final din Champions League 2025-2026, faza ligii conform Opta: unde se situează echipele românilor
1: Liverpool
2: Arsenal
3: Manchester City
4: Chelsea
5: PSG
6: FC Barcelona
7: Real Madrid
8: Inter Milano (Cristian Chivu)
9: Bayern Munchen
10: Newcastle
11: Tottenham (Radu Drăgușin)
12: Benfica Lisabona
13: Napoli
14: Borussia Dortmund
15: Juventus Torino
16: Sporting Lisabona
17: Villarreal
18: Atalanta
19: Club Brugge
20: Atletico Madrid
21: AS Monaco
22: Bayer Leverkusen
23: Athletic Bilbao
24: Royale Union Saint-Gilloise (Raul Florucz)
25: Olympiacos Pireu
26: PSV Eindhoven (Dennis Man)
27: Galatasaray Istanbul
28: Eintracht Frankfurt
29: FC Copenhaga
30: Pafos (Vlad Dragomir)
31: Olympique Marseille
32: Ajax Amsterdam
33: Slavia Praga
34: Bodo/Glimt
35: Qarabag
36: Kairat Almaty