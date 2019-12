OARE CHIAR DORMEA? Cum a fost surprins antrenorul Barcelonei in timpul meciului cu Inter 

Barcelona a invins-o pe Inter Milano cu 2-1, in deplasare.

Catalanii s-au impus in fata lui Inter, care a fost eliminata din Champions League, in absenta numelor importante, prin golurile lui Carles Perez si Ansu Fati. Echipa lui Valverde era ca si calificata, insa nu a ezitat sa isi arate clasa si in fata liderului din Serie A.

Aproape de finalul meciului, fanii au surprins o imagine cu Ernesto Valverde, pe banca de rezerve, cu ochii inchisi. Imaginea a devenit virala, iar fanii sustin ca antrenorul adormise in timpul meciului :).