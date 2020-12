"De ce faci asta?!?! Pentru ca sunt din Romania?" MOMENTE SCANDALOASE LA BERNA! Penalty dat degeaba pentru Young Boys in minutul 89! Balgradean, eliminat aiurea

Meci de infarct pentru CFR Cluj in Elvetia!

CFR Cluj si Young Boys Berna s-au intalnit in ultimul meci din grupele Europa League, meci decisiv pentru campioana Romaniei!

Meciul a fost echilibrat, cu ocazii la ambele portii, iar in minutul 84, Debeljuh a reusit sa inscrie scorul care le dadea sperante ardelenilor la primavara europeana!

Totul s-a transformat intr-un adevarat cosmar in minutul 90, dupa ce Balgradean a fost eliminat dupa o simulare in careu a lui Zesiger, dupa un contact cu portarul roman, care a incercat sa boxeze mingea. Balgradean a vazut rosu pentru proteste ulterior. Portarul a mers sa ii ceara explicatii arbitrului, intrebandu-l frustrat: "De ce faci asta? Pentru ca sunt din Romania?"

Nsame a inscris din penalty, in al patrulea minut de prelungiri, iar Gaudino a dat lovitura finala CFR-ului in minutul 6 de prelungiri, lasand-o astfel pe campioana Romaniei in afara competitiei.