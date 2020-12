Hategan risca o sanctiune EXTREMA dupa scandalul de la Paris! Informatii de ULTIMA ORA despre "cazul Coltescu"

Scandalul de la Paris ar putea avea urmari dure pentru arbitrul Ovidiu Hategan.

UEFA continua sa investigheze incidentul de pe Parc des Princes. Potrivit Daily Mail, forul a numit un inspector care are 10 zile la dispozitie pentru a ajunge la o concluzie, urmand ca apoi Comisia de Control, Etica si Disciplina sa anunte o decizie finala.

In urma analizarii rapoartelor delegatului UEFA si ale arbitrului, Sebastian Coltescu risca sa primeasca o suspendare de 10 meciuri.

Urmari grave s-ar putea abate si asupra lui Ovidiu Hategan, care ar putea sa rateze tot restul sezonului de Champions League si Europa League. Mai mult decat atat, Hategan ar putea sa nu fie delegat nici la meciurile de la Euro 2020, la care era considerat ca si delegat in urma cu cateva saptamani.

De asemenea, si Octavian Sovre ar putea sa fie suspendat, in cazul in care ancheta va stabili ca si el a folosit cuvinte considerate rasiste in timpul dialogului cu Hategan.

Pe langa arbitri, UEFA ii ancheteaza si pe turci. Unii dintre oficialii lui Basaksehir risca si ei sa fie sanctionati dupa ce i-au amenintat pe romani.

In alta ordine de idei, conform jurnalistilor britanici, saptamana viitoarea "cazul Coltescu" va fi dezbatut in cadrul sedintei Comisiei de Arbitraj UEFA, oficialii forului continental planuind sa imbunatateasca programul de educare a arbitrilor impotriva discriminarii.