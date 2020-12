Teoria conspiratiei alimentata de Iordanescu dupa meciul controversat din Europa League: "Imi fuge mintea si la scandalul care a fost inainte cu brigada din Romania!"

CFR Cluj a fost eliminata din Europa League dupa un meci controversat impotriva lui Young Boys, scor 1-2.

Faza la care portarul campioanei Romaniei a fost eliminat a schimbat soarta calificarii si a dat startul multor comentarii. Dupa meci, Iordanescu a declarat ca cea ce s-a intamplat in meci il duce cu gandul la scandalul provocat de brigada lui Ovidiu Hategan la Paris si ca nu vrea sa creada ca acest lucru ar putea sa aiba vreo legatura cu modul cum a fost arbitrata CFR in meciul decisiv pentru calificarea in primavara Europa League.

"Nu stiu ce explicatie poate sa aiba brigada de arbitri. Am vazut ca nici echipa gazda nu a solicitat nimic la acea faza. Efectiv numai brigada a vazut lovitura. Eu consider ca nu a fost, Cristi joaca mingea cu pumnul. In dinamica fundasul central al gazdelor care a lovit mingea cu capul era prezent acolo. Dar nu poti sa acorzi penalty in minutul 90 si sa intorci o calificare intr-o astfel de maniera. Nici nu stiu daca a fost inspirata aceasta delegare tinand cont la ca jocul de acasa am avut tot o brigada din Franta.

Si chiar daca nu vreau sa cred asta, recunosc, ca imi fuge mintea si la scandalul care a fost inainte cu brigada din Romania si as vrea sa cred ca nu a avut nicio legatura cu ce s-a intamplat seara. E o tristete imensa in vestiarul nostru si cea mai mare provocare va fi cum reusim sa ne recumperam mental si fizic", a declarat Edi Iordanescu.