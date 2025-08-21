Cluburile din Anglia au depășit deja recordul absolut de cheltuieli într-o perioadă de mercato, cu două săptămâni înainte de închiderea oficială a ferestrei de transferuri, pe 1 septembrie.

Potrivit datelor FootballTransfers.com, echipele din Premier League au ajuns la un total de 2,37 miliarde de lire sterline (2,74 miliarde de euro) investite în transferuri, peste recordul precedent de 2,36 miliarde stabilit în vara lui 2023. Iar suma este sigur că va crește, având în vedere că multe mutări importante sunt încă în negocieri.

Mercato nebun în Anglia!

Diferența față de celelalte campionate europene este uriașă. Anglia cheltuie mai mult decât Serie A, Bundesliga, La Liga și Ligue 1 la un loc, înregistrând și un minus net de peste 1 miliard de lire între achiziții și vânzări.

Cel mai tare campionat din lume a pornit din nou la drum, iar fanii din România pot trăi fiecare fază, fiecare gol și fiecare surpriză din Premier League în direct și în exclusivitate pe VOYO.

