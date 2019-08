"Nu as fi vrut sa mai picam cu Celtic!" Prima reactie dupa ce campioana Romaniei si-a aflat adversarele din Europa League: "Avem o misiune dificila"

CFR Cluj va juca in Europa League in grupa E alaturi de Lazio, Celtic si Rennes.

CFR le va intalni pe Celtic, Rennes si Lazio in grupa E din Europa League. Marius Bilasco, sef al departamentului de scouting la CFR, a vorbit despre adversarele campionei Romaniei si sustine ca acestea au mult mai multe avantaje decat CFR, datorita campionatelor in care joaca. Mai mult decat atat, Bilasco sustine ca nu si-ar fi dorit ca CFR sa pice din nou cu Celtic.

"E o grupa dificila, penru ca sunt multe echipe puternice agrenate in aceasta competitie si practic era imposibil sa nu dai peste echipe careu castigat acest trofeu, detinatoare de trofee Europa League sau Champions League. Deci clar, anul acesta echipele care sunt in Europa League sunt mai puternice fata de anii trecuti. Noi avem o misiune dificila, pentru ca intalnim echipe puternice din cele trei campionae, practic in top 5 al Europei. Sincer, nu ne doream sa cadem cu Celtic, dar pana la urma, asa a fost sa fie. Suntem in grupa cu ei, va trebui sa jucam de doua ori cu ei, ne cunoastem, ne stim avantajele pe care le avem unii fata de ceilalti, stim si minusurile, asa ca practic nu e o necunoscuta nici petru ei, nici pentru noi", a declarat Bilasco, la Telekomsport.

Bilasco: "Toate cele trei echipe pe care le vom intalni sunt la un nivel destul de ridicat"



Marius Bilasco a vorbit si despre celelate doua adversare ale clujenilor si este de parere ca au un nivel foarte ridicat.

"Mie intotdeauna mi-e frica de echipe care-si pastreaza acelasi lot, care sunt intr-adevar o echipa omogena, care au jucat mult timp impreuna, cum e la Lazio. Campionatul Frantei este unul care are un anumit nivel. Este un campionat in care se joaca in forta, foarte bine, in viteza. Deci e clar ca au mai mari avanaje in comparatie cu liga noastra. Toate trei echipele pe care le vom intalni sunt la un nivel destul de ridicat", a mai spus Bilasco.