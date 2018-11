Nu a dat gol, dar a stabilit un nou RECORD! E primul jucator din istoria UEFA Champions League care reuseste asa ceva

Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record.

Starul lui Juventus este primul jucator din istoria UEFA Champions League care reuseste sa castige 100 de meciuri in aceasta competitie.



Cristiano Ronaldo a fost integralist in meciul cu Valencia si a pasat decisiv pentru unicul gol al partidei, reusita lui Mandzukic din minutul 59.



Cristiano Ronaldo are 10 in cele 17 meciuri jucate pentru Juventus in toate competitiile.