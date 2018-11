Motivul pentru care Ronaldo si Ionut Radu au jucat in weekend vopsiti pe fata! Ce reprezinta gestul fotbalistilor din Serie A

Fotbalistii din Serie A, intre care si romanul Ionut Radu, au jucat in weekend vopsiti de fata. Cu totii si-au facut cate o dunga rosie pe obrazul drept.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Fotbalistii din Serie A deruleaza in fiecare sezon o campanie impotriva violentei domestice. Pentru a atrage atentia asupra violentei impotriva femeilor, ei evolueaza cu o dunga rosie pe obraz. In aceasta stagiune, Ziua internationala a eliminarii violentei impotriva femeilor a picat in etapa a 13-a.

Cristiano Ronaldo si vedetele lui Juventus, dar si romanul Andrei Radu au purtat in weekend cate o dunga rosie pe obraz.