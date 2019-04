Nici cu Barca, nici cu Juve! Cu cine tine Hagi in Liga Campionilor! Echipa "de suflet" si marele sau vis: "Asa vreau sa fie Viitorul"

Astra - Viitorul 1-4, iar echipa lui Gica Hagi obtine o noua victorie spectaculoasa in Liga I. Patronul-antrenor al Viitorului lasa de inteles ca vanzarea lui Ianis Hagi e iminenta.

ASTRA - VIITORUL 1-4. Viitorul lui Hagi a castigat la Giurgiu la capatul unui meci spectaculos. George Ganea, de doua ori, Eric si Casap au marcat pentru echipa lui Gica Hagi. La final, "Regele" a vorbit in cadrul unei conferinte de presa.

Gica Hagi: "Eu voi tine mereu cu Ajax! Vreau sa castige Liga"

"O sa tin cu Ajax! Si eu cand jucam la Galatasaray si am trecut de Dortmund, nu mai putea sa ne opreasca nimeni, aveam o mentalitate de invingatori. Dupa ce a scos-o pe Real, eu cred ca Ajax poate sa si castige Liga Campionilor. Au jucatori extraordinari. Pentru mine Ajax ramane clubul cu care am crescut. Eu dupa ei ma ghidez, la ei ma uit, despre ei citesc si ma documentez. Cruyff a fost numarul 1 si ca jucatori, si ca antrenor! A revolutionat totul! El a construit Barcelona, el a facut tot. Toate metodele de acolo sunt implementate de el", a spus Gica Hagi.

Gica Hagi: "Vrem Cupa"

"A fost un meci deschis, frumos, asa e intre echipele care joaca ofensiv. Noi crestem, asta este atuul nostru. A trecut perioada noastra grea.



Noi ne-am indeplinit obiectivul de a intra in Play Off, acum trebuie sa prindem si finala Cupei. Apoi vom vedea daca vom si castiga.

Am inceput usor-usor sa simtim altfel pasa decisiva, golurile. Vin lucruri bune", a spus Gica Hagi dupa Astra 1-4 Viitorul.

Gica Hagi: "E greu sa-l mai tinem pe Ianis"

"Vom vedea cine va mai pleca. Ianis e unul dintre ei. E un jucator construit, e un decat adevarat, un fotbalist facut sa fie lider. A cam inceput sa vina lumea, sa ma caute! Nu stiu, sa vedem! Acum pot spune ca el este un decat adevarat care creste cu o mentalitate de lider. El ne-a calificat in Play Off. E un jucator care lupta, care are calitate. Aurul Romaniei sta in tineri. Va fi greu sa-l tinem pe Ianis si din vara", a mai spus Gica Hagi.