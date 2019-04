Gica Hagi anunta vanzarea iminenta a lui Ianis! "A inceput sa vina lumea, sa ma caute! E greu sa-l mai tinem!"

Astra a pierdut cu 1-4 in fata Viitorului, iar patronul Ioan Niculae a anuntat ca intra in greva. A fost replica sa la protestele jucatorilor din ultima saptamana.

ASTRA - VIITORUL 1-4. Ioan Niculae s-a suparat rau pe jucatorii sai dupa a patra infrangere din tot atatea meciuri in Play Off-ul Ligii I. El a anuntat ca intra in greva, ca replica la protestele fotbalistilor, care au reclamat in ultima saptamana faptul ca nu si-au primit salariile.

Mult mai fericit a fost Gica Hagi, victorios la Giurgiu. El a anuntat la finalul partidei ca "a inceput sa primeasca telefoane pentru Ianis".

Gica Hagi: "Vrem Cupa"

"A fost un meci deschis, frumos, asa e intre echipele care joaca ofensiv. Noi crestem, asta este atuul nostru. A trecut perioada noastra grea.



Noi ne-am indeplinit obiectivul de a intra in Play Off, acum trebuie sa prindem si finala Cupei. Apoi vom vedea daca vom si castiga.

Am inceput usor-usor sa simtim altfel pasa decisiva, golurile. Vin lucruri bune", a spus Gica Hagi dupa Astra 1-4 Viitorul.

Gica Hagi: "E greu sa-l mai tinem pe Ianis"

"Vom vedea cine va mai pleca. Ianis e unul dintre ei. E un jucator construit, e un decat adevarat, un fotbalist facut sa fie lider. A cam inceput sa vina lumea, sa ma caute! Nu stiu, sa vedem! Acum pot spune ca el este un decat adevarat care creste cu o mentalitate de lider. El ne-a calificat in Play Off. E un jucator care lupta, care are calitate. Aurul Romaniei sta in tineri. Va fi greu sa-l tinem pe Ianis si din vara", a mai spus Gica Hagi.