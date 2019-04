Ioan Niculae, primul patron care INTRA IN GREVA! Declaratie incredibila dupa infrangerea Astrei cu Viitorul! Ce le-a transmis lui Alibec & Co

ASTRA - VIITORUL 1-4! Echipa lui Hagi a facut SHOW la Giurgiu si s-a apropiat la 4 puncte de Craiova!

ASTRA - VIITORUL 1-4. Ioan Niculae anunta ca intra in greva! Patronul fostei campioane a Romaniei s-a suparat rau pe fotbalistii sai dupa inca o infrangere. Astra are 4 infrangeri din 4 in Play Off-ul Ligii I.

Niculae, nervos pe jucatori: "Inainte sa ceara, sa mai si dea"

Ioan Niculae si-a taxat fotbalistii dupa 1-4 cu Viitorul si i-a anuntat ca intra in greva. A fost raspunsul sau pentru protestele jucatorilor, care au reclamat faptul ca nu si-au primit salariile restante. Niculae i-a anuntat ca acum e randul sau sa protesteze.

"O noutate. Ati vazut greve la jucatori, la antrenori, acum si la patron!", a spus Ioan Niculae.

"In afara de a cere, jucatorii trebuie sa stie ca trebuie sa mai si dea", a adaugat acesta.