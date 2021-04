Nebunie la meciul lui Hategan! A fluierat penalty pentru City, dar si-a schimbat decizia dupa ce a analizat faza cu ajutorul VAR. Ce s-a intamplat

Ovidiu Hategan a arbitrat meciul dintre Manchester City si Borussia Dortmund din optimile Champions League.

Romanul a avut parte de o faza nebuna in minutul 30. Arbitrul a dictat penalty pentru City dupa ce Rodri a cazut in careu.

Hategan a crezut ca Emre Can l-a lovit cu piciorul pe fotbalistul lui Guardiola in cap si a fluierat rapid, acordandu-i si un cartonas galben lui Emre Can.

Ulterior, romanul a mers sa analizeze faza cu ajutorul VAR si dupa cateva zeci de secunde si-a schimbat decizia, provocand furia fotbalistilor de la City.

Penalty de Emre Can a Rodri? Dónde? pic.twitter.com/hPFJnrsFYE — 24 Segundos ???????? (@24SegundosTV) April 6, 2021