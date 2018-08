Momentul nevazut al tragerii la sorti! Sergio Ramos si Salah s-au intalnit pentru prima data dupa finala UCL! Gestul fundasului

Sergio Ramos si Mohamed Salah au dat pentru prima data nas in nas dupa finala UCL, atunci cand fundasul Realului l-a accidentat pe starul lui Liverpool.

Sergio Ramos si Mohamed Salah au stat la 1 metru unul de celalalt la gala UEFA de la Monaco, care a prilejuit si tragerea la sorti a grupelor pentru noul sezon al UEFA Champions League.

Ramos a stat in spatele lui Salah, iar in momentul in care a trecut pe langa egiptean, l-a atins usor pe umar.

In finala UCL din primavara, Ramos l-a accidentat chiar la umar pe Salah.