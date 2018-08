Moment istoric in UEFA Champions League! Se poate intampla chiar din acest sezon, o data cu faza sferturilor

The Times anunta ca UEFA se gandeste la implementarea VAR inca din acest sezon.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

UEFA este gata sa introduca sistemul arbitrajului video in cea mai importanta competitie inter-cluburi, UEFA Champions League. Confomr The Times, VAR-ul ar urma sa fie folosit chiar din acest sezon, incepand cu faza sferturilor!

In ciuda implementarii cu succes in sezonul trecut din Serie A si Bundesliga, UEFA a decis sa nu apeleze la sistemul arbitrajului video in Champions League. Insa succesul inregistrat la Cupa Mondiala i-a facut sa se razgandeasca! Sistemul VAR este considerat acum un succes si planul UEFA este sa apeleze la el cand vor mai ramane 8 echipe in competitie.

O alta problema ce a impiedicat implementarea in acest sezon a fost numarul mare de meciuri din faza grupelor, 8 pe seara, ceea ce ar impinge la limita resursele disponibile. UEFA urmeaza sa aprobe implementarea sistemului incepand cu faza sferturilor saptamana viitoare cand va avea loc intalnirea la Monaco pentru tragerea la sorti a grupelor competitiei.