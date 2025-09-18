Liverpool a debutat cu o victorie spectaculoasă în grupele Champions League, 3-2 cu Atletico Madrid, pe Anfield, după un meci cu răsturnări de situație și un final dramatic.



Mohamed Salah a scris istorie în Champions League



„Cormoranii” au început în forță și au lovit de două ori în primele șase minute. Robertson a deschis scorul după doar patru minute, iar Mohamed Salah a dublat avantajul după o combinație rapidă cu Gravenberch. Atletico a revenit prin „dubla” lui Marcos Llorente, dar căpitanul Virgil van Dijk a adus victoria pentru Liverpool în prelungiri.



Pe lângă rezultatul final, meciul a adus și un moment istoric. Conform datelor furnizate de Opta, Mohamed Salah a devenit primul jucător din istoria UEFA Champions League care reușește să marcheze și să ofere o pasă de gol în primele șase minute ale unui meci pentru o echipă engleză.

