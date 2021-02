Modificari URIASE in Liga Campionilor! Cum va arata competitia din 2024 si ce scriu jurnalistii francezi despre planurile UEFA 

Cea mai importanta competitie intercluburi din Europa ar urma sa se schimbe incepand din sezonul 2024/25.

Jurnalistii francezi de la L'Equipe au publicat astazi un articol cu cele mai importante schimbari la care se gandeste UEFA pentru Champions League.

Printre principalele modificari pe care si le doresc oficialii forului european, se remarca marirea numarului de echipe participante, de la 32 la 36, si implicit a numarului total de meciuri, de la 125 la 255.

De asemenea, UEFA ar vrea sa renunte la faza grupelor, intentionand sa se foloseasca de formula cunoscuta sub numele de 'sistem elvetian' pentru a stabili meciurile din prima faza a competitiei.

Meciurile vor fi programate in zilele de marti, miercuri si joi, echipele urmand a disputa 5 partide pe teren propriu si 5 in deplasare, fata de 6, cat se joaca in prezent.

Pentru a pregati programul meciurilor, se va tine cont de faptul ca echipele cu cel mai bun coeficient vor infrunta doi adversari de acelasi nivel, cate trei din a doua si a treia grupa valorica si doi din ultima grupa valorica, formata teoretic din cele mai slabe echipe calificate.

La finalul primei faze a competitiei, cele mai bune 8 echipe se vor califica direct in optimi, iar urmatoarele 16 se vor lupta pentru a li se alatura. Echipele care vor pierde acest baraj, vor ajunge in Europa League.

Referitor la aparitia celor 4 locuri noi, acestea vor fi impartite intre echipele cu un coeficient bun, dar care nu s-au clasat in campionatele interne pe locuri care sa le permita accesul in competitiile europene.