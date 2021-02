Victorie pentru CSM in Champions League: 28-26 cu Esbjerg! Neagu a marcat de 7 ori

CSM Bucuresti s-a impus pe teren propriu, 28-26, in fata danezelor de la Team Esbjerg, in cea mai tare competitie intercluburi de pe continent.

Dupa doua saptamani in care meciurile le-au fost amanate din cauza cazurilor de Coronavirus din loturile adversarelor, ”tigroaicele” au revenit in Liga Campionilor cu o prestatie buna contra celor de la Team Esbjerg.

Fetele pregatite de Adi Vasile au inceput in forta, exacte in atac si sigure in aparare, portarita Jelena Grubisic avand un procentaj foarte bun in prima repriza, 47% dintre suturi aparate. Capitanul Cristina Neagu a marcat de patru ori pana la pauza, astfel ca pe parcursul reprizei ”tigroaicele” au avut si avans de sapte goluri. La cabine au intrat cu plus 5.

CSM s-a relaxat in startul partii a doua, iar danezele au redus din diferenta, reusind chiar sa egaleze la 19. ”Tigroaicele” au revenit in joc si au avut, pana la final, avans de 1 sau doua goluri, insa si-au facut singure meciul greu in repriza a doua.

Cea mai buna marcatoare a CSM-ului a fost Cristina Neagu, autoare a sapte goluri, urmata de pivotul Crina Pintea, cu sase reusite. Portarul Jelena Grubisic a terminat jocul cu 17 parade si un procentaj de 40% de suturi aparate.