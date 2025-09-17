FOTO Mo Salah predă fotbal în UCL, de ziua lui Arne Slot! Atletico, făcută șah-mat în doar două minute de ofensiva lui Liverpool

Mo Salah predă fotbal &icirc;n UCL, de ziua lui Arne Slot! Atletico, făcută șah-mat &icirc;n doar două minute de ofensiva lui Liverpool Liga Campionilor
Show-ul de la "masa bogaților" este LIVE TEXT - AICI.

uclMohamed SalahSalahMo SalahLiverpoolChampions League
Liverpool a primit vizita lui Atletico Madrid pe Anfield în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League. Cu o atmosferă electrizantă în tribune, ”cormoranii” au început cum nu se putea mai bine confruntarea cu echipa lui Diego ”Cholo” Simeone.

Mo Salah predă fotbal în UCL, de ziua lui Arne Slot! Atletico, făcută șah-mat în doar două minute de ofensiva lui Liverpool

În minutul patru al meciului, Liverpool a beneficiat de o lovitură liberă dintr-o poziție favorabilă, după ce Ryan Gravenberch a fost tamponat serios la marginea careului.

Mo Salah a șutat cu putere spre colțul stâng, doar că Andrew Robertson a deviat fin, cu puțină șansă, balonul și a tăiat traiectoria. Astfel, Jan Oblak a fost păcălit, iar ”cormoranii” au deschis scorul.

După doar două minute, Ryan Gravenberch și Mo Salah au ”combinat” în careul advers și trupa lui Arne Slot a dus scorul la 2-0, după ce egipteanul l-a învins pe Oblak cu un șut violent.

  • Vlcsnap 2025 09 17 22h17m07s930
×
Foto: Captură TV

Liverpool e prima clasată în Premier League, competiție transmisă în direct pe VOYO

După patru etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, ”cormoranii” se situează pe primul loc cu 12 puncte. Patru/patru victorii a bifat echipa de pe Anfield.

După meciul cu Atletico Madrid, pentru Liverpool urmează confruntarea cu Everton din campionat, tot pe Anfield. Derbiul Merseyside se va vedea în exclusivitate pe VOYO sâmbătă după-amiază, de la ora 14:30.

