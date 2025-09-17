Liverpool a primit vizita lui Atletico Madrid pe Anfield în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League. Cu o atmosferă electrizantă în tribune, ”cormoranii” au început cum nu se putea mai bine confruntarea cu echipa lui Diego ”Cholo” Simeone.



Mo Salah predă fotbal în UCL, de ziua lui Arne Slot! Atletico, făcută șah-mat în doar două minute de ofensiva lui Liverpool



În minutul patru al meciului, Liverpool a beneficiat de o lovitură liberă dintr-o poziție favorabilă, după ce Ryan Gravenberch a fost tamponat serios la marginea careului.



Mo Salah a șutat cu putere spre colțul stâng, doar că Andrew Robertson a deviat fin, cu puțină șansă, balonul și a tăiat traiectoria. Astfel, Jan Oblak a fost păcălit, iar ”cormoranii” au deschis scorul.



După doar două minute, Ryan Gravenberch și Mo Salah au ”combinat” în careul advers și trupa lui Arne Slot a dus scorul la 2-0, după ce egipteanul l-a învins pe Oblak cu un șut violent.

