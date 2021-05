"Eroul" Mahrez anunta ca City e pregatita de finala! "Am meritat sa ne calificam! Sa inscrii in marile meciuri e ceea ce-si doreste orice jucator"

Mahrez a marcat atat in tur, cat si la retur, si a ajutat-o pe City sa o elimine pe PSG.

Algerianul a fost cel mai important jucator al englezilor in aceasta dubla mansa, reusind sa marcheze golul victoriei la Paris, iar la meciul de marti a fost din nou decisiv, punctand de doua ori si aducand succesul formatiei sale si calificarea in finala Champions League. Mahrez s-a declarat incantat de jocul lui CIty si anunta ca echipa e pregatita de final si care este un vis implinit.

"Eu cred ca este o victorie meritata dupa ambele manse, am meritat sa mergem in finala, am stiut sa fim fiecare atunci cand trebuia sa facem diferenta. In prima repriza am fost la capacitate medie, dar in repriza secunda am stiut sa ne ridicam nivelul si puteam inscrie trei sau patru goluri.



Dupa aceea, parizienii si-au pierdut calmul si au primit un cartonas rosu, care ne-a usurat misiunea. Sunt doua victorii meritate si am meritat sa mergem in finala. Sa inscrii in marile meciuri este ceea ce-si doreste orice jucator, la asta visezi, iar eu am reusit sa inscriu trei goluri in cele doua meciuri. Este bine pentru echipa, am fost solizi si ne meritam calificarea", a spus Mahrez dupa meci, conform BBC.