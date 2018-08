Asta ar fi adevarat LOVITURA VERII in Liga 1: CFR, la un pas de un transfer BOMBA! Totul depinde de meciul cu Malmo

CFR Cluj vrea sa-l aduca inapoi pe jucatorul care a adus clubului cel mai mare profit.

Echipa campioana incearca sa dea cea mai importanta lovitura a verii in Romania si sa-l readuca la Cluj pe Lacina Traore. Totul depinde de rezultatul partidei retur cu Malmo din preliminariile UEFA Champions League. Meciul tur a fost pierdut de CFR, scor 0-1, pe teren propriu.

"Nu stiu daca il aducem. Sa vedem ce se intampla in meciul de maine. Vom lua decizii si decizii pozitive, dar numai dupa ce vedem ce se va intampla maine", a declarat Iuliu Muresan pentru ProSport.

In trecut si Gigi Becali s-a interesat de Lacina Traore care l-a vrut la FCSB.

Lacina Traore a fost descoperit de scouterii CFR-ului in Coasta de Fildes, in 2008. Dupa trei ani, CFR Cluj il vindea pe Lacina Traore la Kuban Krasnodar pentru 6 milioane de euro, fiind cel mai scump transfer realizat vreodata de ardeleni.

Ulterior, AS Monaco a platit 15 milioane de euro pentru atacantul ivorian pentru a-l lua de la Anji. Lacina Traore, care are acum 28 de ani, a mai jucat pentru Everton, TSKA Moscova, Sporting Gijon si Amiens, fiind de fiecare imprumutat de la AS Monaco.