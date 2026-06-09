FIFA a anunțat arbitrii care vor conduce primele 4 meciuri de la CM 2026

Luni seară, FIFA a anunțat primele brigăzi de arbitri care vor conduce meciurile de la Cupa Mondială. Brazilianul Wilton Sampaio (44 de ani), aflat la al doilea Mondial în calitate de central, va avea ocazia de a conduce meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud.

Al doilea meci de la Mondial, Coreea de Sud - Cehia (vineri, ora 5:00, grupa A), va fi arbitrat de egipteanul Amin Mohamed Omar (40 de ani).

La Canada - Bosnia (vineri, ora 22:00, grupa B), FIFA a trimis un alt arbitru din America de Sud, pe argentinianul Facundo Tello (44 de ani), cel care a condus inclusiv un sfert de finală la ediția din Qatar.

Primul central din Europa delegat la CM 2026 este Danny Makkelie (43 de ani), la SUA - Paraguay (sâmbătă, ora 4:00, grupa D). Olandezul este cel care a stârnit furia lui Mircea Lucescu la meciul România - Bosnia 0-1, în preliminariile CM 2026, după ce a refuzat să meargă la VAR pentru a acorda un penalty tricolorilor în urma unui henț comis de Tahirovic.