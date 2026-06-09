GALERIE FOTO FIFA a anunțat primele delegări de la Cupa Mondială! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs

FIFA a anunțat primele delegări de la Cupa Mondială! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs CM 2026
SPORT.RO
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Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic ia startul joi, de la ora 22:00, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud, contând pentru grupa A de la turneul final.

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FIFACupa MondialaArbitri CM 2026Danny MakkelieIstvan KovacsWilton Sampaio
Din articol

FIFA a anunțat arbitrii care vor conduce primele 4 meciuri de la CM 2026

Luni seară, FIFA a anunțat primele brigăzi de arbitri care vor conduce meciurile de la Cupa Mondială. Brazilianul Wilton Sampaio (44 de ani), aflat la al doilea Mondial în calitate de central, va avea ocazia de a conduce meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud.

Al doilea meci de la Mondial, Coreea de Sud - Cehia (vineri, ora 5:00, grupa A), va fi arbitrat de egipteanul Amin Mohamed Omar (40 de ani).

La Canada - Bosnia (vineri, ora 22:00, grupa B), FIFA a trimis un alt arbitru din America de Sud, pe argentinianul Facundo Tello (44 de ani), cel care a condus inclusiv un sfert de finală la ediția din Qatar.

Primul central din Europa delegat la CM 2026 este Danny Makkelie (43 de ani), la SUA - Paraguay (sâmbătă, ora 4:00, grupa D). Olandezul este cel care a stârnit furia lui Mircea Lucescu la meciul România - Bosnia 0-1, în preliminariile CM 2026, după ce a refuzat să meargă la VAR pentru a acorda un penalty tricolorilor în urma unui henț comis de Tahirovic.

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Istvan Kovacs, singurul central din România pe lista pentru CM 2026

FIFA a ales 52 de centrali pentru Cupa Mondială, 88 de asistenți și 30 de arbitri VAR. România va fi reprezentantă la turneul final de Istvan Kovacs (central), Mihai Marica și Ferencz Tunyogi (asistenți).

Istvan Kovacs speră să prindă la această ediție măcar un meci la centru, după ce la ediția din 2022 a avut 7 partide în calitate de al patrulea oficial.

Lista tuturor arbitrilor de la CM 2026

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