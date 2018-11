INTERZIS la titlu! Ce a spus Hagi cand a fost intrebat daca se gandeste la primul loc

Hagi poate urca peste FCSB daca Dica pierde cu Dinamo. "Va fi primul derby pe ... plaja" - spune capitanul lui Dinamo.

Dorinel pariaza pe un egal la Dinamo - FCSB. Rivalele se plang de gazonul de pe Arena Nationala.



Hagi l-a scos din Cupa pe Dorinel. Acum au derby in campionat.



"Amandoi am avut cariera mare, catsigatori, el a castigat campionatul, eu am castigat campionat", spune Hagi.



Viitorul e la patru puncte de liderul CFR.



Intrebat daca se gandeste la primul loc, Hagi a fost categoric: "Nu, exclus, exclus in acest moment!"