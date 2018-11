Ianis Hagi, convocat in PREMIERA la nationala de seniori! MOTIVELE pentru care a fost chemat de Contra

Mijlocasul de la Viitorul, Ianis Hagi, a fost convocat de Cosmin Contra pentru urmatoarele duble cu Lituania si Muntenegru.

Iesirile nervoase ale lui Gheorghe Hagi la adresa lui Contra si a conducerii FRF, in care ii acuza ca acestia nu il convoaca pe Ianis pentru ca este fiul sau, au starnit controverse in ceea ce priveste prezenta fiului acestuia in lotul nationalei Romaniei.

”Chiar daca este baiatul meu, Ianis e capitanul Viitorului, echipa de pe locul 3, echipa cu cel mai frumos fotbal, cel mai bun in pregatire, cei mai buni marcatori si pasatori decisivi în 2018, el si Mitrita, din Liga 1. E cel mai bun jucator sub 21 de ani care exista in Romania. O spune statistica! Si nu este convocat, iar Contra zice ca vrea sa intinereasca echipa”, a declarat Hagi dupa amicalele cu Chile si Finlanda in care Ianis nu a jucat.

"Cosmine, baga un semn de intrebare mare. Mare! Nu se poate asa ceva. Cine comanda lucrurile? Toate indiciile mele duc spre acest lucru, ca se fac convocarile prin spate.", a continuat Hagi.

Contra i-a dat replica dupa cateva zile: “Gica a avut o iesire si nu era momentul pentru ea. Noi analizam foarte serios ceea ce se intampla la echipa nationala. Din punctul meu de vedere, antrenorul echipei nationale, in momentul de fata Ianis Hagi nu este pregatit sa vina la echipa nationala”.

Contra i-a urmarit prestatiile lui Ianis la Viitorul cat si la echipa de tineret a Romaniei, ceea ce l-au convins sa-l in lotul pentru urmatoarele meciuri.

IANIS, IN TOPUL CELOR MAI BUNI DIN LIGA 1!

Ianis este printre cei mai in forma jucatori din Liga 1 in sezonul actual, acest lucru fiind dovedit si de faptul ca a castigat premiul pentru cel mai bun fotbalist roman in cadrul Galei Performantei si Excelentei 2018.

In acest sezon, Hagi a inscris pentru echipa de club 5 goluri si a dat 2 pase decisive in 12 meciuri. Directorul general al clubului Viitorul a declarat despre acesta :"Este un jucator extrem de interesant, de important, nu numai pentru noi ca si club, dar si pentru fotbalul romanesc. Eu ma gandesc la Ianis in perspectiva unui transfer la un club mare. A capatat o mentalitate foarte buna pentru performanta, a crescut fizic."

LIDER LA NATIONALA U21, CALIFICATA LA EURO!

Prezenta lui Ianis a fost decisiva si pentru calificarea echipei nationale de tineret a Romaniei de U21 la Euro 2019, datorita golului spectaculos inscris dintr-o lovitura libera in ultimul meci cu Liechtenstein, castigat cu 4-0. Dupa meci, Gheorghe Hagi a declarat despre fiul sau: "Ma bucur tare pentru Ianis ca joaca fotbal. Bucuria oricarui parinte e sa-i vada pe cei tineri ca au succes."

Acesta a fost observat si de presa importanta din Occident dupa golul inscris pentru nationala de tineret a Romaniei: "Hagi, o nebunie de gol in Europa" (Gazzetta dello Sport), "Superbul gol al lui Ianis Hagi pentru tineretul Romaniei" (L'Equipe), "Fiul lui Hagi loveste la fel de bine ca tatal sau... dar cu dreptul!" (Marca).