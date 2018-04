"Ce-am facut?!?" FA-BU-LOS! Keseru a reusit un gol EXTRATERESTRU pentru Ludogorets in derby-ul cu Levski! Cum a putut sa marcheze

Claudiu Keseru a marcat unicul gol din victoria lui Ludogorets in deplasare la Levski Sofia.

Ludogorets a trecut peste un nou obstacol dificil in drumul spre un nou titlu de campioana in Bulgaria. Ludogorets a castigat cu 1-0 pe terenul celor de la Levski Sofia dupa reusita lui Claudiu Keseru din minutul 83!

Atacantul roman a marcat direct din corner iar reactia lui de dupa gol a fost una amuzanta! Keseru a ajuns la 9 goluri in ultimele 8 partide pentru Ludogorets, cea care are 6 puncte in clasament peste TSKA Sofia. Levski este pe locul 4.