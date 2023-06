Kylian Mbappe și-a ales favorita din finala UEFA Champions League: „Va fi senzație!” 

Campioana Angliei are din nou șansa de a cuceri trofeul mult râvnit, care este dorit în aceeași măsură și de Paris Saint-Germain, eliminată în acest sezon încă din faza optimilor. Echipa lui Pep Guardiola poate face „tripleta” în acest an, după ce a luat titlul și s-a impus și în finala FA Cup cu Manchester United, scor 2-1.

Meciul se va desfășura la Istanbul, pe Ataturk Olympic Stadium, și se anunță a fi unul extrem de spectaculos.

Campion în Franța alături de Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe a zburat la Barcelona la o zi după ce a sărbătorit titlul pe Parc des Princes, după înfrângerea cu Clermont, scor 2-3. Superstarul francez a fost invitat la Grand Prix-ul din Barcelona, iar acolo a fost, inevitabil, întrebat și despre finala UEFA Champions League.

„Va fi un meci senzațional, îl voi urmări. Cred că Manchester City va câștiga”, a declarat Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe on the Champions League final: "It's going to be a great game, I’m going to watch it. I think #ManCity are going to win!" pic.twitter.com/9ie7mSxoZz