În primă fază, polonezul Szymon Marciniak a fost delegat la centrul finalei, însă UEFA s-a autosesizat după ce arbitrul a susținut un discurs în cadrul unei conferințe de afaceri.

Decizia luată de UEFA, în cazul centralului care a fost delegat la finala Champions League

Centralul a vorbit în cadrul unui eveniment organizat de liderul de dreapta polonez, Slawomir Mentzen, al cărui partid e împotriva LGBQTIA+, dar care a făcut și câteva declarații antisemitiste și homofobice, potrivit GOAL.

UEFA a investigat cazul, iar Szymon Marciniak și-a cerut iertare pentru faptul că a vorbit în cadrul conferinței respective.

Oficialii competiției au luat, în cele din urmă, o decizie cu privire la centralul polonez. Astfel, Szymon Marciniak, după ce și-a prezentat scuzele, va rămâne la centrul finalei UEFA Champions League, conform publicației ESPN.

Declarațiile lui Szsymon Marciniak

„După ce am reflectat și am investigat, a devenit evident că am fost indus în eroare și am fost complet înconștient de adevărata natură și afiliere a evenimentului în cauză. Nu știam că era asociată cu o mișcare de extremă dreaptă poloneză.

Îmi exprim sincerele scuze cluburilor, jucătorilor, fanilor, colegilor, oficialilor și organizațiilor care își pun încrederea în mine. Înțeleg pe deplin că acțiunile mele au fost repercursiuni dincolo de dezamăgirea personală și sunt pe deplin pregătit să accept orice consecință care rezultă din participarea mea”, a precizat Szymon Marciniak, potrivit UEFA.