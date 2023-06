Inspectorii UEFA, concluzie drastică: "Barcelona trebuie exclusă din Champions League!"

FC Barcelona este acuzată de „corupție în sport” în urma unor mai multe plăți făcute către Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comisiei Arbitrilor. Conform acuzațiilor, Negreira ar fi încasat nu mai puțin de șapte milioane de euro de la clubul de pe Camp Nou în perioada 2001 - 2018.

La sfârșitul lunii martie, UEFA a anunțat că va începe investigația în cazul clubului catalan, iar Jean Samuel Leuba și Mirjam Koller, inspectorii forului european din cadrul Comisiei de Disciplină și Etică, au ajuns la concluzia că FC Barcelona ar trebui să fie excusă din competițiile europene pentru un sezon, anunță publicația spaniolă ABC.

Potrivit sursei citate, decizia stă acum în mâinile lui Aleksander Ceferin. Președintele UEFA trebuie să decidă dacă va lua în calcul raportul celor doi inspectori și va sancționa imediat clubul catalan sau dacă va aștepta o decizie din partea tribunalelor din Spania.

Până la o decizie a UEFA a instanțelor din Spania, FC Barcelona este calificată în grupele Champions League din postura de campioană a Spaniei.

