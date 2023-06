Szymon Marciniak (42 de ani) a fost delegat la finala UEFA Champions League dintre Manchester City și Inter, de pe 10 iunie, de la 22:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Arbitrul de rezervă pentru cel mai așteptat meci al sezonului a fost anunțat Istvan Kovacs (38 ani). Numai că, „centralul” român are mari șanse de a conduce partida, după ultime acuzații care i se aduc lui Szymon Marciniak.

Szymon Marciniak, înlocuit cu Istvan Kovacs în finala UEFA Champions League?

Mai precis, polonezul a fost surprins pe 29 mai la manifestația Everest, organizată de Slawomir Mentzen, lider al partidului de extrema dreaptă Konfederacia, potrivit site-ului polonez Onet.pl și cotidianului italian La Repubblica. În consecință, Szymon Marciniak riscă să fie exclus de pe lista UEFA și să fie înlocuit în finala Champions League.

„UEFA a luat la cunoștință acuzațiile care îi sunt aduse lui Szymon Marciniak și va aduce clarificări imediat. UEFA și întreaga lume a fotbalului condamnă cu tărie ideile promovate de respectivul grup și ia aceste acuzații în serios”, a transmis forul continental.

Răspunsul lui Szymon Marciniak la acuzațiile aduse

„Ca arbitru internațional de mulți ani, am pus mereu pe primul plan fair-play-ul și respectul față de alți oameni. Și vreau să transmit mai departe aceste valori. Întotdeauna am fost împotriva rasismului, antisemitismului și intoleranței, ceea ce am demonstrat în timpul meciurilor, ca arbitru. Întotdeauna voi spune stop urii”, a comentat „centralul” polonez.

Istvan Kovacs a mai arbitrat o finală europeană

Arbitrul român a mai fost delegat la o finală europeană. Sezonul trecut s-a achitat de sarcini cu brio în ultimul act din UEFA Conference League, dintre AS Roma și Feyenoord, când echipa pregătită de Jose Mourinho (60 ani) a câștigat trofeul grație unui 1-0.

Istvan Kovacs, acuzat de greșelile de la CFR Cluj - FCU Craiova 1-0

CCA l-a delegat pe Istvan Kovacs la partida dintre CFR Cluj și FCU Craiova, din finala barajului pentru UEFA Conference League, în ciuda faptului că oficialii din Bănie, în frunte cu Marcel Pușcaș, au semnalat că un arbitru cu reședința în Cluj nu trebuie să conducă un asemenea meci.

Paradoxal sau nu, „centralul” a comis mai multe greșeli în defavoarea oltenilor. În minutul 68 i-a acordat mult prea ușor al doilea cartonaș galben lui Juan Bauza (27 ani), nu a văzut un henț al lui Cristi Manea (25 ani) în careu și l-a oprit eronat pe George Ganea (24 ani) când a scăpat spre poarta lui Simone Scuffet (26 ani).

Toate acestea l-au făcut pe Adrian Mititelu Jr. să posteze un mesaj acid pe contul oficial de Facebook: „EXECUȚIE ÎN DIRECT DIN PARTEA CELUI MAI MARE IDIOT DIN ARBITRAJUL ROMÂNESC!”, a scris fiul patronului de la FCU Craiova.