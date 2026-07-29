Interziși de UEFA, ultrașii lui Levski tot au pătruns pe „Ion Oblemenco”. Cum au reușit

UEFA a penalizat gruparea bulgară cu disputarea unei partide în deplasare fără suporteri, sancțiune dictată în urma derapajelor rasiste de la meciul cu Borac Banja Luka , din primul tur preliminar al competiției. Pentru a evita orice problemă, conducerea echipei oltene a anulat tichetele achiziționate de susținătorii oaspeților, anunțând public această decizie.

Cristiano Bergodi știe cum se poate trece U Cluj de SK Brann: ”Întotdeauna le zic”

Protocolul care a deschis porțile stadionului

Cu toate măsurile luate, membri ai galeriei bulgare, inclusiv liderul acestora, și-au făcut apariția la tribuna oficială, potrivit Digisport. Prezența lor a fost posibilă datorită unei înțelegeri prealabile între cele două cluburi. Înaintea dublei manșe, oficialii au stabilit o reciprocitate ce permitea fiecărei tabere o delegație de 200 de persoane, formată din angajați ai clubului și apropiați ai jucătorilor.

Astfel, la meciul retur din România, oltenii au onorat înțelegerea și le-au oferit oaspeților cele 200 de bilete. Printre cei prezenți în spatele băncii de rezerve a echipei Levski s-au infiltrat însă și suporteri de tip ultras. Pentru a preveni eventuale conflicte cu fanii locali aflați în aceeași zonă, forțele de jandarmerie au intervenit preventiv, supraveghind atent sectorul rezervat delegației bulgare.