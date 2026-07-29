UEFA a penalizat gruparea bulgară cu disputarea unei partide în deplasare fără suporteri, sancțiune dictată în urma derapajelor rasiste de la meciul cu Borac Banja Luka, din primul tur preliminar al competiției. Pentru a evita orice problemă, conducerea echipei oltene a anulat tichetele achiziționate de susținătorii oaspeților, anunțând public această decizie.
Interziși de UEFA, ultrașii lui Levski tot au pătruns pe „Ion Oblemenco”. Cum au reușit
Suporterii formației Levski Sofia au reușit să fie prezenți pe arena din Bănie la returul de miercuri seara, ocolind astfel sancțiunea drastică primită din partea forului european.
Protocolul care a deschis porțile stadionului
Cu toate măsurile luate, membri ai galeriei bulgare, inclusiv liderul acestora, și-au făcut apariția la tribuna oficială, potrivit Digisport. Prezența lor a fost posibilă datorită unei înțelegeri prealabile între cele două cluburi. Înaintea dublei manșe, oficialii au stabilit o reciprocitate ce permitea fiecărei tabere o delegație de 200 de persoane, formată din angajați ai clubului și apropiați ai jucătorilor.
Astfel, la meciul retur din România, oltenii au onorat înțelegerea și le-au oferit oaspeților cele 200 de bilete. Printre cei prezenți în spatele băncii de rezerve a echipei Levski s-au infiltrat însă și suporteri de tip ultras. Pentru a preveni eventuale conflicte cu fanii locali aflați în aceeași zonă, forțele de jandarmerie au intervenit preventiv, supraveghind atent sectorul rezervat delegației bulgare.
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