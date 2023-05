Inter Milano a trecut de marea rivală AC Milan în semifinalele Champions League, 2-0 în tur și 1-0 în retur, și va evolua în ultimul act de la Istanbul contra câștigătoarei dintre Manchester City și Real Madrid.

Echipa antrenată de Simone Inzaghi este prima din istoria Champions League care reușește să ajungă în finală după ce a început campania europeană cu un eșec acasă, 0-2 cu Bayern Munchen în prima etapă din grupele competiției.

Grupe

0-2 (a) cu Bayern Munchen

2-0 (d) cu Viktoria Plzen

1-0 (a) cu FC Barcelona

3-3 (d) cu FC Barcelona

4-0 (a) cu Viktoria Plzen

0-2 (d) cu Bayern Munchen

Optimi

1-0 (a) și 0-0 (d) cu FC Porto

Sferturi

2-0 (d) și 3-3 (a) cu Benfica Lisabona

Semifinale

2-0 (d) și 1-0 (a) cu AC Milan

