CFR, bomba cu ceas?! Campioana Romaniei are inca datorii uriase, iar totul depinde de calificarea in Europa! "Patronul ar putea sista finantarea"

CFR Cluj a iesit in urma cu un an din insolventa si a facut investitii masive pentru a-si indeplini obiectivul - castigarea titlului. Acum, clubul poate avea din nou probleme.

CFR Cluj nu are o situatie financiara prea colorata! Ba chiar una care tinte catre negru! Campioana Romaniei are un bilant contabil ingrijorator.

Telekom Sport scrie ca CFR si-a triplat veniturile in ultimul an, dar chiar si asa a fost in pierdere. Datoriile sunt, de asemenea, foarte ridicate.

In anul fiscal 2017, CFR Cluj figureaza cu datorii de peste 12 milioane de euro, mai mari decat in 2016, cand era in insolventa.

Sursa citata scrie ca cel mai probabil actualul patron al CFR-ului a platit datoriile, dar finantarea a fost sub forma de credit fata de el. Astfel, el este cel care treubie acum sa isi recupereze banii.

Pe de alta parte, Telekom noteaza o declaratie a lui Gabi Balint: "Patronul va sista finantarea daca echipa nu intra in grupele unei competitii europene".

Bilantul fiscal al CFR-ului pe 2016

Datorii: 11,2 milioane de euro in 2016

Venituri totale: 3,41 milioane de euro

Cheltuieli totale: 5,62 milioane de euro

Pierderi: 2,2 milioane de euro

Bilanul fiscal al campioanei in 2017

Datorii: 12,55 milioane de euro

Venituri totale: 9,9 milioane de euro

Cheltuieli totale: 10,2 milioane de euro

Pierderi: 251.510 euro