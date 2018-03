VIDEO | Incidente in Franta! Fanii PSG-ului au luat cu asalt hotelul in care erau cazati jucatorii Realului

PSG - Real Madrid este socul optmilor din UEFA Champions League. Partida este in direct, pe PROTV, in aceasta seara, de la 21:45.

Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Francezii au nevoie de o victorie cu 2-0 pentru a se califica dupa acel 1-3 de pe Santiago Bernabeu. Emery nu se va putea baza insa pe cel mai scump fotbalist al planetei: Neymar s-a accidentat cu O.M si rateaza meciul cu Real.

Suporterii francezi au facut scandal noaptea trecuta in fata hotelului in care erau cazati jucatorii lui Real. Potrivit Marca, un grup de 50 de fani ai PSG-ului au aprins fumigene si au aruncat cu petarde in fata hotelului. Incidentul s-a produs in jurul orei 1:30, noaptea trecuta.