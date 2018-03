Anuntul anului in Europa, chiar inainte de PSG - Real! L'Equipe arunca "bomba": "Vine la PSG din vara!" Super-mutarea facuta de seici

PSG - Real Madrid este socul optmilor din UEFA Champions League. Partida este in direct, pe PROTV, in aceasta seara, de la 21:45.

Mansa retur a optimilor UEFA Champions se reia de la scorul de 3-1, rezultat inregistrat in tur pe Santiago Bernabeu. Parcursul din UEFA Champions League este tot ce le-a ramas "galacticilor" in acest sezon care in plan intern au ratat tot ce se putea rata.

Presa internationala a scris in repetate randuri ca Zinedine Zidane va pleca la finalul sezonului de la Real. Antrenorul Realului a mers si mai departe si a declarat inaintea dublei manse cu PSG ca isi va da demisia daca nu reusi sa treaca de echipa de un miliard de euro a seicilor.

L'Equipe scrie in aceasta dimineata, chiar in ziua meciului, ca Zidane va veni la PSG din vara. Unai Emery este deja criticat la Paris si este de asteptat ca acesta sa fie demis in cazul in care nu o va elimina pe Real.