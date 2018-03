Inca o problema majora pentru PSG dupa eliminarea din Liga Campionilor! Anuntul facut de UEFA dupa partida cu Real Madrid

Lista problemelor de la Paris Saint-Germain devine din ce in ce mai mare.

Banii nu au adus fericirea pentru Paris Saint-Germain - eliminata in urma cu fix 1 an de Barcelona in optimile Ligii Campionilor, acum Real Madrid a scos-o din cea mai importanta competitie inter-cluburi. Amenintata cu sanctiuni pentru incalcarea Fair-Play-ului Financiar, PSG va fi cu siguranta sanctionata din alte motive!

Raportul intocmit dupa partida cu Real Madrid va duce la cel putin o amenda pentru PSG dupa tortele aprinse de suporterii francezi. Clubul a fost acuzat si de proasta organizare a partidei si ca scarile erau blocate. De parca nu era suficient, cei de la Real Madrid au facut plangere impotriva celor de la PSG pentru comportamentul violent al fanilor francezi cu o seara inainte de partida la hotelul unde erau cazati jucatorii Realului.

Nu este prima data cand cei de la PSG vor fi sanctionati din cauza fanilor astfel ca pedeapasa poate fi una dura daca UEFA ii va considera recidivisti pe fanii clubului francez.