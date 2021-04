Hategan, ironizat chiar si de englezi dupa greselile uriase facute impotriva Borussiei: "Ridicol! S-a uitat de 10 ori la reluare!"

Ovidiu Hategan a avut o noua seara de cosmar in Champions League la 4 luni de la scandalul de la Paris.

La primul meci arbitrat in Champions League dupa meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, Hategan a fost in centrul atentiei in prima repriza a meciului dintre Manchester City si Borussia Dortmund.

Mai intai, centralul in varsta de 40 de ani a acordat penalty pentru Manchester City in minutul 29, iar ulterior, dupa ce a consultat sistemul VAR, a revenit asupra deciziei. Doar ca pana s-a intamplat acest lucru a durat extrem de mult timp.

Cei de la skysports.com, care au comentat live meciul de pe Etihad, au notat ca nu isi explica de ce Hategan a stat atat de mult pentru a lua o decizie finala, avand nevoie de circa 10 reluari pentru a se lamuri in legatura cu o faza destul de clara.

Ulterior, in minutul 38, Ovidiu Hategan a luat o decizie absolut inexplicabila. A fluierat fault in atac dupa un atac al lui Bellingham asupra lui Ederson, insa pe reluari s-a putut vedea foarte clar ca mijlocasul englez al Borussiei a jucat mingea. Astfel, golul perfect valabil marcat de Borussia a fost anulat, iar Belingham a primit cartonasul galben.

This is absolutely disgusting. Bellingham got booked for scoring a perfectly good goal. pic.twitter.com/jEMRGwwIvn — Will (@willreyner) April 6, 2021

Mai mult, faza nu a putut fi supusa analizei VAR intrucat Hategan fluierase inaine ca mingea sa ajunga in poarta. Comentatorii englezi de la site-ul Sky Sports au catalogat aceasta faza ca fiind 'ridicola' si au precizat ca Manchester City a avut mare sansa cu interventia arbitrului roman.

De asemenea, un alt jurnalist britanic, Rob Harris, a amintit pe Twitter de un incident petrecut in 2013 la un meci dintre Manchester City si TSKA Moscova. Atunci, Hategan a decis sa nu intrerupa meciul dupa ce fanii rusi l-au abuzat rasial pe Yaya Toure, scotand sunete de maimuta la adresa sa.