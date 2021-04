Sancho s-a infuriat si s-a luat de Hategan pe Twitter in timpul meciului! O noua seara de cosmar pentru romani in Champions League! Ce a putut sa faca Hategan

Ovidiu Hategan a arbitrat meciul dintre Manchester City si Borussia Dortmund din optimile Champions League.

Romanul a avut parte de doua momente controversate in prima repriza a meciului. In minutul 30, arbitrul a dictat penalty pentru City dupa ce Rodri a cazut in careu, anuland lovitura de la 11 metri dupa ce a consultat arbitrajul video.

Ulterior, in minutul 36, Hategan a anulat un gol inscris de Bellingham, starnind furia jucatorilor Borussiei.

Jadon Sancho, care lipseste de la meci din cauza unei accidentari, a comentat pe Twitter arbitrajul. Fotbalistul a postat un mesaj in timpul meciului, exprimandu-si frustrarea dupa fazele din prima repriza.

"Acest arbitru are nevoie de un consult", a fost mesajul lui Sancho.

This Ref needs checking! ????????‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

Meciul dintre City si Dortmund este prima partida arbitrata de Hategan in Europa dupa scandalul de rasism de la Paris.