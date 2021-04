BREAKING NEWS | E faza care face inconjurul lumii! Hategan, decizie monstruoasa in City - Dortmund! A anulat golul corect al Borussiei si a dat galben pentru Bellingham

Ovidiu Hategan este din nou in centrul atentiei in UEFA Champions League.

La primul meci arbitrat in cea mai importanta competitie inter cluburi din Europa de la scandalul de rasism de la meciul PSG - Istanbul BB, arbitrul roman a comis o greseala uriasa la Manchester City - Borussia Dortmund.

In minutul 37 Hategan le-a anulat germanilor un gol perfect valabil. Jude Bellingham a blocat o degajare a lui Ederson si a inscris cu poarta goala, insa Hategan a anulat golul pentru fault in atac si i-a acordat si cartonasul galben jucatorului Borussiei.

This is absolutely disgusting. Bellingham got booked for scoring a perfectly good goal. pic.twitter.com/jEMRGwwIvn