Brazilianul Neymar vrea să ajungă la Cupa Mondială 2026

Neymar este pe final de carieră! Ajuns la 34 de ani, el speră că va fi parte din lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din vară, dar șansele sunt foarte mici. Este la apusul carierei, iar fanii fotbalului îl cataloghează ca fiind unul dintre cele mai dezamăgitoare talente din istoria sportului!

Cu toate acestea, în ultimele zile s-a vorbit despre faptul că Neymar ar putea da o ultimă lovitură de imagine în carieră. Starul brazilian, aflat în prezent la Santos FC, este dorit în Major League Soccer. S-a scris că oficialii lui clubului Cincinnati chiar ar fi demarat discuții preliminare cu anturajul lui Neymar.

Neymar a anunțat unde va juca din vară! Va continua la Santos

Recent, brazilianul a vorbit și a negat că va pleca de la Santos până cel mai devreme finalul acestui an, până la finalul anului 2026, când îi expiră și contractul cu clubul la care marele Pele a scris istorie.

”Sincer, nu știu (n.r. – despre interesul americanilor. Am contract cu Santos până la sfârșitul anului și intenționez să-l îndeplinesc”, a transmis Neymar.

Unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume în urmă cu mai mulți ani, văzut posibil ”urmaș” al lui Messi și Ronaldo, Neymar, acum atacant la Santos FC, a fost inclus pe lista preliminară pentru meciurile amicale din martie, ultimele teste înainte de stabilirea lotului pentru Cupa Mondială 2026, dar nu și pe lista finală!

Șanse mici pentru Neymar să ajungă la Cupa Mondială 2026

În cele din urmă, selecționerul Carlo Ancelotti l-a urmărit personal pe Neymar înainte de anunțarea lotului final, dar a hotărât că nu are ce căuta, momentan cel puțin, în naționala Braziliei.

Neymar a revenit pe teren pe 15 februarie, după o perioadă lungă de absență. A intrat ca rezervă în meciul cu Velo Clube, iar apoi a fost titular în partidele următoare.

În acest sezon, Neymar a adunat doar opt meciuri, a marcat de patru ori și a oferit trei pase decisive.