Probleme pentru Hazard la Real! Decizia starului belgian care i-a INFURIAT la culme pe sefii din Madrid

Eden Hazard (29 de ani) a fost adus de Real Madrid contra sumei de 115 milioane de euro pentru a-l inlocui pe Cristiano Ronaldo.

Starul belgian pare ca nu-si gaseste locul la Real Madrid, asta dupa ce a facut un prim sezon modest pentru gruparea blanco. Hazard a reusit sa marcheze doar un gol si trei pase decisive in 22 de meciuri. Zinedine Zidane se pregateste de un nou sezon de La Liga, acesta avand incredere in continuare in belgian.

Real Madrid s-ar fi adresat Federatiei Belgiene pentru a nu-i lua in considerare pe Eden Hazard si Thibaut Courtois, pentru meciurile din UEFA Nations League, astfel cei doi sa participe la pregatiri. Daca Courtois a ales sa se reintoarca in Spania, Hazard nu a facut acelasi lucru. Acesta a fost convins de antrenorul Roberto Martinez, de faptul ca este extrem de importanta prezenta lui in vestiar cat si la antrenament.

Hazard nu a evoluat niciun minut, ratand si o parte din pregatirile noului sezon. Acest lucru i-a infuriat pe cei de la Real Madrid, clubul considerand ca a facut o alegere gresita, avand in vedere faptul ca sunt asteptari extrem de mari de la Hazard pentru noul sezon. Hazard a ratat o buna parte din sezon fiind accidentat, belgianul nefiind intr-o forma fizica buna.