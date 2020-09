Eden Hazard se intoarce pe teren! Anuntul lui Zidane: "Se antreneaza bine cu echipa"

Fotbalistul pe care Real Madrid a platit vara trecuta peste 100 de milioane de euro nu a debutat inca in La Liga, dupa primele doua etape jucate.

Antrenorul Zinedine Zidane a declarat marti ca belgianul este pregatit sa mearga pe teren. Hazard a avut un prim sezon groaznic in care care s-a accidentat de mai multe ori si a fost mereu criticat din cauza kilogramelor in plus.

"Il vad foarte aproape de o revenire, este cat se poate de pregatit, se antreneaza bine cu echipa. Hazard se antreneaza in mod regulat si se descurca bine, vom vedea cand si cum va juca", a declarat Zidane citat de Marca.

Real Madrid va juca miercuri impotriva lui Real Valladolid, intr-un meci din etapa a treia din La Liga. Belgianul a fost anuntat in lot pentru aceasta partida.