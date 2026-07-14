Motivul real pentru care Adrian Ilie l-a refuzat pe Gigi Becali. Detaliile din culise

Motivul real pentru care Adrian Ilie l-a refuzat pe Gigi Becali. Detaliile din culise Superliga
SPORT.RO
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Fostul atacant al naționalei nu a mai ajuns la FCSB, deși patronul echipei i-a propus o funcție în departamentul de scouting.

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Mihai StoicaFCSBAdrian Ilie
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Potrivit lui Mihai Stoica, propunerea venită din partea finanțatorului roș-albaștrilor s-a născut spontan. Oficialul a știut încă de la început că fostul fotbalist din Generația de Aur nu va accepta oferta de a se alătura conducerii clubului.

„Nu a fost nimic. Adrian era la o emisiune şi Gigi, vorbind mult la emisiune, a intrat în dialog cu Adrian: «Nu vii să mă ajuţi?», «Da, vorbim, nea Gigi». N-a venit niciodată, dar eu ştiam. Sunt prieten cu Adrian Ilie, chiar prieten, mi-ar fi făcut mare plăcere să vină şi e clar că ne-ar fi ajutat, dar el e implicat într-o grămadă de chestii, e om de afaceri. Nu e ca mine, care n-am făcut în viaţa mea altceva în afară de a lucra în cadrul unui club şi în televiziune. Adrian e un băiat prea simpatic şi nu e doar despre pricepere, ci îţi face plăcere să stai de vorbă cu el. E super”, a precizat Mihai Stoica la Primasport.

Afacerile i-au blocat revenirea în fotbal

La rândul său, Adrian Ilie a explicat motivele obiective care au stat la baza deciziei sale de a rămâne departe de fenomen. Fostul atacant a subliniat că programul încărcat din mediul de business nu i-ar fi permis să se dedice complet responsabilităților solicitate de echipa bucureșteană.

„Eu mă ocup de afaceri în prezent. Am foarte multe lucruri de făcut. Cred că în momentul de față mi-ar fi ocupat foarte mult timp să lucrez pentru FCSB, pentru domnul Becali. Nu cred că puteam să dau 100%”, a transmis fostul internațional.

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