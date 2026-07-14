Motivul real pentru care Adrian Ilie l-a refuzat pe Gigi Becali. Detaliile din culise

Potrivit lui Mihai Stoica, propunerea venită din partea finanțatorului roș-albaștrilor s-a născut spontan. Oficialul a știut încă de la început că fostul fotbalist din Generația de Aur nu va accepta oferta de a se alătura conducerii clubului.

„Nu a fost nimic. Adrian era la o emisiune şi Gigi, vorbind mult la emisiune, a intrat în dialog cu Adrian: «Nu vii să mă ajuţi?», «Da, vorbim, nea Gigi». N-a venit niciodată, dar eu ştiam. Sunt prieten cu Adrian Ilie, chiar prieten, mi-ar fi făcut mare plăcere să vină şi e clar că ne-ar fi ajutat, dar el e implicat într-o grămadă de chestii, e om de afaceri. Nu e ca mine, care n-am făcut în viaţa mea altceva în afară de a lucra în cadrul unui club şi în televiziune. Adrian e un băiat prea simpatic şi nu e doar despre pricepere, ci îţi face plăcere să stai de vorbă cu el. E super”, a precizat Mihai Stoica la Primasport.