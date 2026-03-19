Campioana en-titre a remizat cu echipa de pe ultimul loc, Metaloglobus, scor 0-0, iar roș-albaștrii se pregătesc pentru duelul cu UTA Arad.

Gigi Becali, mesaj pentru Iftime: ”Îl decapitez!”

FC Botoșani este una din rivalele roș-albaștrilor din play-out pentru cupele europene, iar ”războiul” dintre Valeriu Iftime și Gigi Becali a început deja. Finanțatorul de la FC Botoșani este convins că bătălia pentru baraj se va da între echipa sa și cea patronată de Gigi Becali.

În acest context, Iftime a trimis ”săgeți” către patronul de la FCSB și a declarat că mai mult ca sigur Becali nu se va abține să nu intervină la echipă chiar și cu Mirel Rădoi pe bancă. Din acest motiv, Iftime este convins că Rădoi va pleca din nou cu scandal de la gruparea roș-albastră.

A venit rapid și replica lui Gigi Becali, care i-a trimis un mesaj dur lui Iftime: ”Îl decapitez (n.r. la baraj)! Cred că trei sticle de șampanie o să bea. Când jucăm cu el, îi trimit la pachet trei sticle de Don Perignon”, a spus patronul de la FCSB la Fanatik.

Ce a spus Valeriu Iftime

”Nu mă așteptam să facă 0-0 cu Metaloglobus. Toate invențiile domnului Becali nu au avut niciun sens în fotbal. Acum am văzut că are un discurs că nu se mai bagă, că mai știu eu ce… O să se bage, o să vedeți. De exemplu, nu o bate pe UTA și începe să vorbească. Așa pleacă și Mirel Rădoi de acolo.

Eu aș vrea mult să reziste Rădoi și să reușească, pentru că mi se pare un antrenor foarte, foarte bun. Numai că în povestea asta de la FCSB este complicat. Nu rezistă domnul Becali până la finalul sezonului. Dacă îl bate UTA iese un tărăboi mare.

Eu îl bat sigur și îl liniștesc (n.r. râde). Nu acceptă înfrângeri și se schimbă total imediat. Ați văzut ce a făcut și cu Hagi, care era Hagi până la urmă. Era nașul lui, dar nu scapă nimeni acolo”, a spus Iftime la Digi Sport.