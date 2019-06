FINALA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019 | "Ati slabit? Pareti mai slab!" Faza GENIALA cu Pochettino la conferinta de presa! Ce a facut antrenorul lui Tottenham! VIDEO

Tottenham si Liverpool isi disputa in aceasta seara cel mai important trofeu la nivel de club. Cele doua formatii din Premier League se lupta pentru suprematie in finala UEFA Champions League, pe Wanda Metropolitano din Madrid.

Mauricio Pochettino a vorbit inaintea partidei decisive din UEFA Champions League, dar unul din jurnalisti l-a surprins cu o intrebare mai putin obisnuita: "Vad ca ati slabit. Este adevarat? Pareti mai slab".

Antrenorul lui Tottenham a fost vizibil mirat de intrebare si a ales sa se ridice, aratand ca nu s-a schimbat nimic la fizicul lui: "Nu. Sunt la fel. Nu s-a schimbat nimic".

???? Listen to what Mauricio Pochettino had to say when asked if he had lost weight ahead of the 2019 UEFA Champions League Final.#UCL pic.twitter.com/qgA4NtTsyf